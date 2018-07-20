Трамп продолжает «торговую войну» с Китаем. Президент США пообещал обложить пошлинами весь импорт из КНР на 500 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на все товары, ввозимые из Китая. Об этом он заявил 20 июля в интервью CNBС.

«Я готов дойти до 500 млрд долларов», – подчеркнул Трамп. Отметим, в 2017 году из КНР в США ввезли товаров на 505,5 млрд долларов. Ранее Трамп уже объявил о введении пошлин на китайские товары на общую сумму в 50 млрд долларов. КНР ответила симметричными мерами.

В том случае, если все же будут введены пошлины на весь китайский импорт, ответить точно так же у властей КНР не получится. В 2017 году из США в Китай ввезли товаров всего на 130 млрд долларов.

11 июля в Белом доме уже рассказали о том, что подготовили список китайских товаров на 200 млрд долларов, которые могут обложить пошлинами.