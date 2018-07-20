Среда джаза с Давидом Голощекиным
Самые яркие звезды джаза
Элла Фицджеральд (Ella Fitzgerald), Сара Воан (Sarah Vaughan), Билли Холидей (Billie Holiday), Бенни Гудмен (Benny Goodman), Пол Дезмонд (Paul Desmond), Дюк Элиингтон (Duke Ellington) и многие другие, в программе Д.С. Голощекина "Среда Джаза"
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