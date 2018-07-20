Самые яркие звезды джаза

Соревнования Огонь, Вода и Трубы за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит мощное, громкое и захватывающее событие в мире вейкбординга