СМИ: Референдум в Донбассе не предполагает расширения территории России

Жителям Донбасса могут предложить проголосовать за автономию от Украины. О присоединении к России, как в истории с Крымом, речи не идет.

Об этом 20 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Источник агентства сообщил, что донбасский референдум пока обсуждается на уровне идеи, а в случае ее реализации в процессе примут участие все стороны минского процесса. Механизмы, по которым может быть проведен референдум, «являются законными, не содержат в себе нарушений международного права». Речь идет о предоставлении возможности высказаться за или против автономии от Украины отдельным районам Луганской и Донецкой народных республик.

В Совете министров ЛНР журналистам официально сообщили, что вопрос референдума на территории самопровозглашенной республики ни разу не обсуждался.

О том, что президент России предложил американскому коллеге провести в Донбассе референдум, накануне сообщил Bloomberg. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать идею референдума, но отметил, что на саммите в Хельсинки обсуждались «новые идеи» по региону.