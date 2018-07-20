В Ленинградском зоопарке появились 8 полярных совят. Их принесли две совиные пары

В Ленинградском зоопарке пополнение. В семьях полярных сов на свет этим летом вылупились восемь птенцов. Пятеро из них – плод любви Фредди и Миры. Они каждый год приносят потомство, и их вполне можно назвать героическими родителями - за пять лет они подарили миру 24 совенка. Еще трое птенцов родились в семье Лики и Денни – молодой пары, которая объединилась лишь два года назад.

В официальной группе Ленинградского зоопарка "ВКонтакте" 20 июля сообщили, что малыши уже окрепли и начали менять «детский» пушок на первое «взрослое» оперение. Многие совята готовы к самостоятельному потреблению пищи, но, по привычке, требуют еду у родителей. Каждый птенец «обладает не только уникальной мимикой, но и характером, который ярко проявляется в отношениях с остальными членами семьи», – рассказали в зоопарке.

Отметим, петербургскую жару животные переносят с трудом. Из-за высоких температур их перевели на особую диету, состоящую из фруктов, воды и «ледяных тортов».