Экосистема Apple: обзор от КЕЙ
Магазин "Кей"
Бренд Apple – не просто престижное имя, это цельная экосистема, предлагающая интересные возможности владельцам разных устройств на iOS. Подробнее о них в обзоре КЕЙ.
Особенности системы Apple
Для своего юзера корпорация Apple формирует единое пользовательское пространство, необходимое при владении несколькими устройствами компании. Несложная настройка, обеспечение безопасности информации и никаких волнений при переносе сведений.
- Переход с одного девайса на другой
Если Вас отрывают от работы за компьютером и нужно срочно уехать, то вы легко можете отправить документ в iCloud и продолжать работать уже со айфона или айпада.
- Безопасная передача «по воздуху»
С iPhone переброска информации на гаджеты Apple происходит много проще, минуя несколько цепочек действий. В технологическом решении AirDrop ваша информация надежно шифруется и вероятность хакерского вмешательства исключается.
- Перенос данных в одно движение
Пользователям смартфонов на базе Android и компьютеров с Windows известны хлопоты перехода на другую систему или на другой телефон. При приобретении же новых устройств Apple все настройки и вся информация полностью перекачиваются на новую версию прямо из «облака».
- Блокировка устройства при потере, краже
Если Вы забыли где-то смартфон, то с аппаратом Apple вы всегда можете его быстро заблокировать через единую учетную запись Apple ID. В этом же аккаунте отражается информация и о местонахождении вашего апппарата, что намного облегчает поиск устройства.
- Ответ на звонок забытого телефона
Забыв утром впопыхах iPhone, через другой мобильный гаджет – ноутбук, часы, планшет – вы сумеете принять телефонный вызов без проблем.
- Уведомления на воде
Поговорить по телефону, плавая в воде Вы можете благодаря водонепроницаемой модели часов Apple Watch. А еще они отлично справляются с ролью фитнес-трекера.
- Отложенный видеопросмотр
С технологией AirPlay возможна трансляция на телевизор с любого вашего мобильного устройства Apple. Начав смотреть передачу, скажем, на моноблоке, можете потом продолжить просмотр на телевизоре. Apple TV синхронизируется с единой библиотекой iTunes, аккумулирующей информацию всех девайсов, а для ее управления используется iPhone либо плеер iPod.
Используйте весь потенциал экосистемы Apple!
Ваш КЕЙ.