Экосистема Apple: обзор от КЕЙ

Магазин "Кей"

Бренд Apple – не просто престижное имя, это цельная экосистема, предлагающая интересные возможности владельцам разных устройств на iOS. Подробнее о них в обзоре КЕЙ.

Особенности системы Apple

Для своего юзера корпорация Apple формирует единое пользовательское пространство, необходимое при владении несколькими устройствами компании. Несложная настройка, обеспечение безопасности информации и никаких волнений при переносе сведений.

Переход с одного девайса на другой

Если Вас отрывают от работы за компьютером и нужно срочно уехать, то вы легко можете отправить документ в iCloud и продолжать работать уже со айфона или айпада.

Безопасная передача «по воздуху»

С iPhone переброска информации на гаджеты Apple происходит много проще, минуя несколько цепочек действий. В технологическом решении AirDrop ваша информация надежно шифруется и вероятность хакерского вмешательства исключается.

Перенос данных в одно движение

Пользователям смартфонов на базе Android и компьютеров с Windows известны хлопоты перехода на другую систему или на другой телефон. При приобретении же новых устройств Apple все настройки и вся информация полностью перекачиваются на новую версию прямо из «облака».

Блокировка устройства при потере, краже

Если Вы забыли где-то смартфон, то с аппаратом Apple вы всегда можете его быстро заблокировать через единую учетную запись Apple ID. В этом же аккаунте отражается информация и о местонахождении вашего апппарата, что намного облегчает поиск устройства.

Ответ на звонок забытого телефона

Забыв утром впопыхах iPhone, через другой мобильный гаджет – ноутбук, часы, планшет – вы сумеете принять телефонный вызов без проблем.

Уведомления на воде

Поговорить по телефону, плавая в воде Вы можете благодаря водонепроницаемой модели часов Apple Watch. А еще они отлично справляются с ролью фитнес-трекера.

Отложенный видеопросмотр

С технологией AirPlay возможна трансляция на телевизор с любого вашего мобильного устройства Apple. Начав смотреть передачу, скажем, на моноблоке, можете потом продолжить просмотр на телевизоре. Apple TV синхронизируется с единой библиотекой iTunes, аккумулирующей информацию всех девайсов, а для ее управления используется iPhone либо плеер iPod.

Используйте весь потенциал экосистемы Apple!

Ваш КЕЙ.