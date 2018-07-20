Стало известно, в каком мессенджере можно искать Полтавченко

Демонстрация губернаторского смартфона позволила узнать, какие приложения предпочитает Георгий Полтавченко. Губернатор Петербурга оказался продвинутым пользователем современных и безопасных средств связи.

Заглянуть в телефон губернатора позволил телеканал «Санкт-Петербург», снявший визит губернатора в редакцию газеты «Петербургский дневник» 18 июля. Вместе с вице-губернатором Александром Говоруновым он стал почётным гостем на пятнадцатилетии правительственного издания. Незадолго до юбилея газета запустила электронное приложение, которое на месте протестировал Полтавченко.

«Ставьте себе вот такой сервис и читайте новости, не отходя от своего телефона», – прорекламировал он свежеустановленное приложение, продемонстрировал айфон с фотографией своей семьи на экране. Вместе с теплым отношением к родным и значком «Петербургского дневника» Полтавченко, скорее всего не желая того, также показал свою технологическую продвинутость.

Судя по наличию одной из версий браузера Tor, сторонником деаномизации Интернета губернатор не является и порой выбирает приватность. Опального в России Telegram замечено не было, зато есть его швейцарский конкурент Threema. Весной прошлого года именно его называли одним из самых надежных и секретных мессенджеров. В отличие от детища Дурова здесь пользователей идентифицируют не по номеру телефона, а по уникальному для каждого идентификатору. За конфиденциальность с пользователей Apple берут чуть больше двухсот рублей. Для менее заинтересованных безопасностью собеседников у губернатора есть WhatsApp.

Видео о юбилее размещено на сайте телеканала "Санкт-Петербург".