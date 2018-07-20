«Жизнь как чудо»: как устроена деревня Эмира Кустурицы в Сербии

Режиссёр Эмир Кустурица построил в сербских горах этнодеревню Дрвенград, куда ежегодно приезжают 150 тысяч туристов. «Фонтанка» побывала в местечке, где снимался фильм «Жизнь как чудо», и узнала, кто его инвестор и где здесь искать Монику Беллуччи.

пресс-служба компании "Газпром Нефть"

Тяжелее всего в Дрвенграде даются подъемы. Дорожки, вымощенные камнем, так резко берут вверх, что сбивается дыхание. Камни неровные, так что немудрено запнуться. Туфли на каблуках здесь противопоказаны.

Зато, если уж ты взобрался наверх, усилия вознаградятся головокружительным видом — пасторальные домики на фоне голубого неба, поросшие хвойным лесом холмы, между макушками которых струится густая молочная дымка.

Свою этнодеревню Эмир Кустурица, обладатель двух пальмовых ветвей Канн, создатель «Времени цыган» и «Черной кошки, белого кота», начал возводить в 2000-е — когда снимал фильм «Жизнь как чудо». Но вместо того, чтобы декорации после съемок разобрать, решил продолжить стройку. Так в природном заповеднике «Мокра гора» на западе Сербии выросли несколько десятков деревянных домиков, рекомендованных практически в любом путеводителе по стране.

Кроме пейзажей, туристы могут насладиться необычной компанией. На кинофестиваль «Кустендорф», который Эмир Кустурица проводит каждой зимой, съезжаются звёзды — Моника Беллуччи, Джонни Депп, Джим Джармуш. На летнем фестивале русской музыки «Большой», организованном вместе с компанией «Газпром Нефть», можно услышать Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, легендарных скрипачей Неманью Радуловича, Юлиана Рахлина и Романа Симовича, виолончелистов Драгана Джорджевича и Бориса Андрианова, певцов Зорана Тодоровича и Дивну Любоевич и других хедлайнеров.

Все звёзды — в «шаговой доступности»: буквально несколько дней назад Денис Мацуев играл джазовые импровизации в баре перед десятками слушателей. Валерий Гергиев в 2017 году показывал всем желающим, как работает с симфоническим оркестром.

С культурными деятелями, которые не присутствуют в Дрвенграде лично, можно «встретиться» заочно. В деревне есть кинотеатр Стенли Кубрика, площади Никиты Михалкова и Андрея Тарковского, улица Фредерико Феллини, — Кустурица назвал объекты в честь тех, кого уважает.

Сам режиссёр от публики тоже не скрывается. Он запросто появляется в ресторане — с супругой и в компании друзей, смотрит фильмы в кинотеатре, прогуливается по своим владениям. Говорят, иногда Кустурица поступает по-толстовски — встаёт на рассвете и идёт косить газон.

«Фонтанка» побывала в Дрвенграде на фестивале «Большой», который прошёл с 14 по 17 июля 2018 года, и выяснила, как устроена деревня, у её директора Анджелы Райович.

Как это строилось

В действительности фильм «Жизнь как чудо» начали снимать не здесь, а на холме напротив. Но там всегда была тень, а здесь — солнце. Эмир то и дело поглядывал в эту сторону, и ему пришла в голову идея перенести сюда съемки и построить несколько домиков. Задумки построить аж такой большой Дрвенград у него тогда не было. А ведь изначально на нашем холме был только один стог сена.

На начало строительство городка пришлось открытие железной дороги «Шарданска осмица» (узкоколейная железная дорога, построенная в горах в 1920-е годы, закрытая в 1970-е и открытая заново в 2003-м как туристический объект. — Прим. ред). Все, кто прокатился, хотели заглянуть сюда, чтобы посмотреть, что это Эмир здесь делает. Поскольку приезжали гости, родилась идея, что они смогут чем-то подкрепиться. Так появилась кондитерская. Но нужно, конечно, и что-то существенное поесть, не только сладкое. Так открылся ресторан, где можно попробовать блюда национальной кухни.

Затем начали строиться домики с номерами для туристов, и потом пошло-поехало — бассейн, тренажерный зал, лыжная дорожка. Мы уже начали взращивать собственные овощи и фрукты, у нас есть животная ферма. Так что молоко и другие продукты, которые туристы едят за шведским столом, — всё нашего изготовления.

Что построили

Сейчас в Дрвенграде порядка 50 домиков, и у них разное предназначение — это и гостиничные, и хозяйственные объекты, и рестораны. Мы продолжим строить домики такой же формы и стиля. Намереваемся построить апартаменты более высокого класса, более роскошные — ещё какая-то звездочка у Дрвенграда добавится.

Почему у деревни три названия

«Мокра гора», «Дрвенград», «Мечавник» — городок Эмира называют по-разному. «Мокра гора» — историческое название деревни, которая располагается вокруг холма. Она до сих пор существует и благодаря Эмиру растёт: местные жители возводят себе домики в нашем стиле и сдают в аренду. «Мокрой горой» ещё называют природный парк, основанный в 2005 году в этих местах.

Дрвенград — название, которое Эмир придумал сам, потому что городок возведён из дерева. А Мечавником местные жители изначально называли наш холм. Это от слова «мечиво», что значит метель. Зимой здесь шквалистые ветры.

Бранислав Шилькович проводит экскурсию по Дрвенграду

видео: пресс-служба компании "Газпром Нефть"

Звезды

«Жизнь как чудо» — единственный фильм, который снимался в деревне. Но, когда Эмир работал над лентой «По млечному пути», здесь останавливалась съемочная группа. Моника Беллуччи жила в домике «Дольче Вита», что за рестораном «Висконти». Там же останавливался Никита Михалков в один из своих приездов в Дрвенград.

У нас нет места, где отмечались бы или оставляли автографы звезды. Но на террасе «Проклятый двор» есть стена, которую мы называем «Стеной знаменитых». Там фотографии людей, с которыми общался Эмир, но не все они сюда приезжали. Скажем, там есть президент Путин, футболист Марадонна, которые в Дрвенграде не бывали.

Кустурица

Эмир живёт здесь. Но, помимо этого, гастролирует с группой No Smoking Orchestra. Это тридцать-сорок концертов в год по всему миру. Плюс ещё киносъемки. Бывает, No Smoking Orchestra репетируют в деревне. Когда профессор (так в Сербии называют Эмира Кустурицу. — Прим. ред.) находится здесь, он приветствует туристов, которые подходят к нему, оставляет автографы на книжках.

Деньги

Инвестор комплекса — лично Эмир Кустурица. Он вложил средства, которые заработал на лентах. Просто купил этот участок и начал здесь строить. Не было пожертвований из каких бы то ни было фондов. Точную сумму назвать не могу — Эмир все еще вкладывает средства, это беспрерывный процесс.

Туристы

Комплекс посещают 150 тысяч человек в год. Высокий сезон — вторая половина июля и август, когда в Дрвенград главным образом посещают туристы-индивидуалы. Сейчас наши мощности уже почти заполнены до конца 2018 года. В сентябре начинается время семинаров, корпоративного туризма. А вот на Рождество, которое, как и в России, празднуется с 6 на 7 января, мы не полностью загружены. В Сербии это семейный праздник, люди предпочитают сидеть дома.

Страны

Когда комплекс только открылся, к нам приезжали по большей части жители бывшей Югославии. А теперь приезжают буквально со всего мира, в том числе из США. Китайцы стали очень активны в последние два года. Они прибывают с помощью турагентств организованными группами. Думаю, что это относится к задумке Эмира Кустурицы снять фильм в Китае.

Местные

У нас 60 сотрудников в штате, и ещё 20-30 нанимаем в сезон — в зависимости от нагрузки. Отношения с местными очень хорошие. Люди сами наведываются сюда. Помимо фестивалей, приходят, чтобы съесть пирожное или мороженое. В самом начале были неприятные сцены — причем их устраивали не жители Мокрой Горы, а люди из деревни, которая находится за холмом, в десяти километрах отсюда. Не знаю, что им не нравилось. Кустурица привлекает столько туристов!

Когда лучше всего ехать в Дрвенград

В зависимости от того, какой у вас интерес. Если вам не мешают шумные толпы — тогда в июле или августе. А если просто необходимо отдохнуть, побыть в тишине и спокойствии, лучше приезжать в марте.

Фестиваль «Большой» основан в 2013 году и ежегодно собирает молодых музыкантов из России и Сербии. Они соревнуются в двух возрастных группах: 13-17 лет и 18-25 лет в категориях «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Вокал». Артисты также могут пообщаться с мэтрами классической музыки, поучаствовать в мастер-классах.

В 2018 году Россию на конкурсе представляли музыканты из Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Москвы. А главный приз, «Золотую матрёшку», получили сербская скрипачка Яна Яковлевич и московская пианистка Елизавета Караулова.

Фестиваль организован при поддержке компании «Газпром нефть», «Фонтанка» выступает информационным партнёром «Большого».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»