ЦИК рекомендовал федерального инспектора Миненко в петербургский Горизбирком

Центральная избирательная комиссия рекомендовала федерального инспектора по Северо-Западу Виктора Миненко в состав городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Работу предыдущего председателя Виктора Панкевича назвали неудовлетворительной.

Внеочередное заседание ЦИК 20 июля было созвано ради одного вопроса – о кандидатуре для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Были названы три претендента: экс-секретарь ЦИК Николай Конкин, член комитета Гражданских инициатив Сергей Цыпляев и федеральный инспектор по Северо-Западу Виктор Миненко. Выбор комиссии пал на последнего. Председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала Миненко как сильного, знающего, принципиального и никем не ангажированного человека. Работу предыдущего председателя Виктора Панкевича она раскритиковала: «Мы настойчиво добивались его отставки. Как председатель он оказался никакой. В целом комиссия в лице председателя не контролировала избирательный процесс в Петербурге».

За Миненко члены ЦИКа проголосовали единогласно.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о кандидатуре Миненко – его участие и возможное председательство было согласовано Смольным и полпредством.