Среда джаза с Давидом Голощекиным
Eddie Higgins Trio – You Are Too Beautiful
Один из самых изысканных джазовых пианистов Эдди Хиггинс (Eddie Higgins) представляет альбом "You Are Too Beautiful"
Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин.
Подписаться на подкаст Давида Голощекина в iTunes
Наши партнёры
Lentainform
Загрузка...
24СМИ. Агрегатор
MarketGid
Загрузка...
Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.