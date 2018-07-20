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Среда джаза с Давидом Голощекиным
25.07.2018 21:00
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Eddie Higgins Trio ‎– You Are Too Beautiful

Один из самых изысканных джазовых пианистов Эдди Хиггинс (Eddie Higgins) представляет альбом "You Are Too Beautiful"

Eddie Higgins Trio ‎– You Are Too Beautiful

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