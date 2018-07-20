Жилые комплексы Setl City – Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц» – претендуют на победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Они вошли в состав десяти лучших строительных проектов, отмеченных жюри по итогам квалификационного отбора