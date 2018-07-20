В выходные на Петербург и область обрушатся дожди. Возможны грозы и сильный ветер

Небо над Петербургом и областью 21 и 22 июля затянется тучами. На регион надвигаются грозы, которые позволят горожанам надышаться свежим воздухом.

«В выходные будут и ливни, и грозы. Правда, вероятнее всего, непогода затронет область. Впрочем, возможны грозы и в Петербурге, сейчас к городу как раз подошла небольшая зона с дождем. Кратковременные дожди могут смениться солнечной погодой», – рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждают, что во время кратковременных дождей ветер может усиливаться до 15 метров в секунду.

Несмотря на ливни, столбик термометра останется на прежнем уровне – теплое лето пока не собирается отступать. Но гипертоники и любители прохлады могут выдохнуть – пик жары пройден.