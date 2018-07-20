ФСБ требует признать русских медведей стратегическим ресурсом

ФСБ предложила внести популяции кабарги, бурых и гималайских медведей в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Текст предлагаемых поправок появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Внесение животных в данный список означает то, что в дальнейшем за их контрабанду будет действовать наказание, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ, — как за оружие или культурные ценности.

Бурый медведь на территории России не находится под угрозой вымирания, у гималайского нет охранного статуса, а кабарга пока является лишь уязвимым видом. Но ФСБ считает, что эти животные являются «востребованными на нелегальных зарубежных рынках», а потому им нужна защита.