Глава обыскиваемого центра ракетно-космической корпорации: Чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше

Глава исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене и передаче западной разведке сведений о новом гиперзвуковом российском оружии. Соответствующее заявление директор сделал 20 июля, беседуя с РБК.

«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается». Более того, чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.

Напомним, 20 июля в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации ведутся обыски. Источник РБК связывает их с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии за рубеж. Обыски проходят в том числе в кабинете Дмитрия Пайсона.