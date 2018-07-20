ФСБ проводит обыски по делу о передаче российских гиперзвуковых разработок Западу

Российские спецслужбы проверяют информацию о передаче секретных разработок иностранцам. Следователи Федеральной службы безопасности 20 июля проводят обыски по делу о госизмене.

Как сообщает «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ пришли в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королёве и в офис руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в столице.

По предварительной информации, российские спецслужбы установили, что иностранцам стали известны результаты гиперзвуковых разработок ЦНИИ, поэтому сейчас проверяется связь сотрудников индустрии с западными странами. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

В «Роскосмосе» подтвердили факт проверки ФСБ, отметив, что руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание оказать помощь следователям.

ЦНИИМаш — головная научная организация Роскосмоса. Форма допуска сотрудников дает им возможность получить информацию о гиперзвуковых разработках.