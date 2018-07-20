Племянница Скрипаля, отравленного в Великобритании, стала кандидатом в облдуму Ярославля
Родственница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в британском Солсбери, стала кандидатом от «Справедливой России» на выборах в Ярославле.
«Виктория Скрипаль зарегистрирована кандидатом в депутаты Ярославской областной думы в составе списка партии "Справедливая Россия"», – цитирует 20 июля председателя ярославского избиркома Олега Захарова Russia Today.
Племянницу Сергея Скрипаля справедливороссы выдвинули еще 3 июля, хотя она и не состоит в этой партии.
Ранее Виктория Скрипаль заявила, что она связалась со своей двоюродной сестрой Юлией, которая также пострадала от отравления в Солсбери. Ярославский кандидат, однако, не смогла получить информации о состоянии дяди, так как Юлия не ответила на письма. Ранее Виктория попросила британскую визу лично у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, так как столкнулась со сложностями при въезде в Великобританию. Два дня назад стало известно, что Скрипаль намерена снова подать документы на визу королевства.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 19 июля СМИ со ссылкой на источники в полиции королевства заявили, что правоохранительным органам удалось опознать отравителей Скрипалей. Министерство безопасности, в свою очередь, назвало эту информацию «дикой спекуляцией».