«Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Лукаса Оласу

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» (Аргентина) Лукаса Оласу. Как сообщает 20 июля местное издание TMP в своем твиттере, петербуржцы уже сделали официальное предложение о покупке 23-летнего игрока. Цена возможной сделки не сообщается. Согласно данным transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста – 2,5 млн евро.

Однако «Зениту» придется побороться за Оласу: также футболиста хочет видеть у себя ведущий клуб Аргентины «Бока Хуниорс».

В прошлом сезоне Оласа сыграл в 24 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в чемпионате Аргентины.

В последнее время «Зенит» очень активен на латиноамериканском рынке. В прошлом сезоне в команду перешли сразу пять аргентинцев. Нынешним летом регулярно появляются слухи об интересе к тому или иному футболисту. Например, сообщалось, что «Зенит» собрался приобретать нападающего бразильского клуба «Гремио», чемпиона Олимпиады-2016 – Луана Вейру.