Голосуйте за «ОБЪЕКТИВную благотворительность»

В Интернете проходит онлайн-голосование на фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0». Лучшие фотографии о благотворительности, предоставленные российскими НКО и социально активными компаниями, можно увидеть и оценить в Сети. Конкурс проводится благодаря ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Среди участников петербургский Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», который уже не первый раз представляет работы на фотоконкурс. В этом году фонд отправил снимки с VIII международного социально-культурного фестиваля «Есть контакт!» в ЦПКиО им. Кирова: фото «Вместе мы победим» и «В центре игры».

«Так мы рассказали историю проведения игр от петербургской команды по баскетболу на колясках «БасКИ» – ЦОП им. Кондрашина» (многократные победители чемпионата России) для гостей мероприятия. Она повествует о том, что для спорта не существует границ: каждый может оказаться в центре игры, соревнований, матчей. Каждый может преодолеть путь от спортзала до Паралимпиады. Ведь #ограниченийнет, есть шанс на победу у каждого! А возможность сыграть с чемпионами, получить от них наставления и приглашение на тренировки – вдохновляет жить в движении», – рассказали в Фонде.

В социальных сетях конкурса открыто онлайн-голосование, которое определит финалистов (не менее 18). Продлится оно до конца августа 2018 года. Окончательные результаты объявят осенью. И тогда достойные фотоистории смогут быть представлены на выставке от московского парка «Эрмитаж» до международного аэропорта Анадыря.

Напомним, в 2016 году фотография Фонда «ВДОХ_ВДОХ в Эрмитаже: документальный проект о паралимпийцах» вошла в число финалистов и была представлена на выставке в Москве, а также в 2018 году на выставке Всемирного экономического форума в Давосе. И в 2017 году снимок Фонда «Победители #ЯВСЕМОГУ» был выставлен на Витебском вокзале Санкт-Петербурга.