Газопровод для «Северного потока — 2» от Вологодской до Ленинградской области обойдется «Газпрому» в 90 миллиардов рублей

Три контракта на общую сумму больше 90 миллиардов рублей намерен заключить «Газпром». Речь идет о строительстве газотранспортной инфраструктуры для «Северного потока – 2» в Северо-Западном регионе.

Как сообщает 19 июля «Коммерсантъ», срок исполнения этих контрактов — февраль 2021 года. Нитки газопровода появятся на участке от Вологодской до Ленинградской области, проект называется «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская». Первый этап строительства, согласно контракту, обойдется компании в 35,9 миллиарда рублей. Сумма второго конкурса на строительно-монтажные работы на второй нитке — 47,6 миллиарда, речь идет о работах на волоконно-оптических линиях связи «Волховская» – КС «Славянская» и на радиорелейных линиях связи на участке КС «Славянская» – Колпинское ЛПУ. Еще 7,2 миллиарда выделено на строительно-монтажные работы на первых четырех участках газопровода.

Напомним, проект строительства «Северного потока — 2» вынудил США рассмотреть возможность введения допсанкций в отношении Nord Stream 2 AG и причастных компаний. Законопроект уже внесен в американский конгресс.