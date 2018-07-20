Общая площадь пожаров у границы с Финляндией увеличилась до 910 гектаров

Лесной пожар в Кольском районе Мурманской области, который продолжается в течение нескольких дней, усилился.

По данным ГУ МЧС по Мурманской области на 20 июля, его площадь достигает 500 гектаров. Ещё 18 июля она оценивалась в 180 гектаров. Тушением занимаются полсотни сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Бедствие происходит в лесном массиве недалеко от пункта пропуска «Лотта».

Ещё два крупных пожара бушуют вблизи с границей в Кандалакшском районе у посёлка Куолоярви на территории в 410 гектаров. Рядом располагается погранпереход «Салла».

Общая площадь пожаров на территории Мурманской области достигает 1,8 тысячи гектаров. В регионе установлен особый противопожарный режим.

В спасательной службе Лапландии следят за развитием ситуации и готовы к борьбе с огнем, если пожар распространится на финскую территорию. Ранее российские спасатели заявляли, что угрозы распространения огня в сторону границы и погранпунктов нет.

В то же время МВД Финляндии заявило о самом высоком уровне угрозы возникновения лесных пожаров. Разведение открытого огня строго запрещено. На западе Финляндии, по данным Yle, более 50 человек эвакуировали из зоны распространения пожара. Работы по тушению продолжатся все выходные. Лес горит и в других регионах Суоми.