Ролик об избиении осужденного в колонии стал поводом для проверки. Силовики признали: мужчина не бил себя сам

Видео жестокого избиения заключенного в колонии заставило усомниться, что мужчина нанес себе увечья сам. После того, как утром 20 июля ролик облетел Интернет, Ярославское управление ФСИН заявило, что начинает проверку.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», – отчеканили в пресс-службе ведомства.

Поводом для рапорта стал 10-минутный ролик, который сегодня на своем сайте опубликовала «Новая газета». Ей, в свою очередь, видео предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». Кадры быстро разошлись по телеграм-каналам и другим соцсетям. На них видно, что люди в форме несколько минут по очереди избивают заключенного исправительной колонии №1 Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Видео записано на портативный регистратор, которые должны носить при себе сотрудники уголовно-исправительной системы.

Вместе с УФСИН проверку проводит и Следственный комитет. Ведомство и ранее проводило проверку избиения Макарова, но не стало возбуждать уголовное дело. В СК тогда прислушались к словам сотрудников ФСИН, что осужденный сам наносил себе увечья. А когда его попытались остановить, начал сопротивляться, за что и получил удары дубинкой. В ходе проверки следователь также изымал видео с места происшествия, но после его просмотра факт превышения должностных полномочий не нашли, отмечает телеканал «Дождь».