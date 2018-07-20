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20.07.2018 12:31
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Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Компания Л1

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.

В начале 2018 года сразу несколько жилых комплексов Компании получили аккредитацию в ведущих российских банках. ЖК «Граф Орлов» – в «Сбербанке» и «Россельхозбанке», первая очередь ЖК «Лондон Парк» – в «Транскапиталбанке» и банке «Возрождение», ЖК «Маршал» – в «Сбербанке». В результате, число ипотечных сделок выросло более чем на треть.

В текущем году Компанией Л1 были введены следующие объекты: в январе был сдан 3 корпус ЖК «Граф Орлов» в Московском районе, а в феврале – два корпуса в ЖК «Премьер Палас» в Петроградском районе. В сумме площадь сданного жилья составила 51,4 тысячи квадратных метров.

Активно шло заселение этих домов и первой очереди жилого комплекса «Лондон Парк», расположенного в Выборгском районе. За полгода ключи от новых квартир получили в общей сложности порядка 2 тысяч семей.

В апреле Компания Л1 получила разрешение на строительство 3 очереди ЖК «Лондон Парк» и уже приступила к заливке фундаментов новых корпусов. Также здесь ведутся активные работы на второй очереди комплекса.

До конца текущего года Компания Л1 планирует ввести в эксплуатацию и заселить 4 корпус ЖК «Граф Орлов», сдать третью, последнюю, очередь ЖК «Премьер Палас» и полностью – ЖК «Маршал».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

«Транскапиталбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2210 от 02 июня 2015 года.

Справка:

Л1 Строительная компания №1 – один из крупнейших в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе строительно-инвестиционный холдинг. За 26 лет работы построено более 160 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга. В трех крупных проектах квартальной застройки: ЖК «Граф Орлов», «Лондон Парк» и «Премьер Палас» в эксплуатацию было введено 12 домов в общей сложности на 245 000 кв.метров. В 2018 к ним добавились 3-й корпус в ЖК «Граф Орлов» и два корпуса ЖК «Премьер Палас». В настоящее время в процессе строительства находятся четыре жилых комплекса – почти 500 тыс. кв. метров жилья. Все дома Компании Л1, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

 ЖК «Маршал» -  застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty

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