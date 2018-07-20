Цакунов, задержанный на акции против «царизма», в суде не признал вину за выбитый зуб полицейского

Дзержинский суд Петербурга начал процесс по делу сотрудника полиции, потерявшего зуб на акции «Он нам не царь». Обвиняемый в агрессии Михаил Цакунов себя причастным к увечью не считает.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из Дзержинского суда, 20 июля обвинительное заключение прокурора выслушал и сам потерпевший. Без форменного обмундирования сотрудник оперативного полка в 22-летнем юноше в стильных джинсах с голыми коленями не опознавался. На доставленного из спецприёмника Цакунова лишний раз он предпочитал не смотреть.

«Обвиняется в применении насилия над представителем власти... воспрепятствовании выполнению служебных обязанностей... умышленно нанёс не менее одного удара кулаком в лицо», – зачитал прокурор.

5 мая 2018 года Цакунова подвела близость к жёлтой резиновой утке у Зимнего дворца. Судя по видео, разгонявшие борцов с царизмом ОМОНовцы снесли его вместе с подсдувшимся символом протеста. Сотрудник оперативного полка патрульно-постовой службы ГУ МВД Александр Сухоруков в пылу задержания лишился верхнего зуба. По официальной версии, этому предшествовал удар в лицо от Цакунова.

Сам обвиняемый настаивает, что с протестующими его маршрут совпал случайно. Это уже стоило ему 10 тысяч рублей административного штрафа.

«Цакунов, вы признаёте вину?» – в соответствии с регламентом уточнила судья Лариса Бражникова. Прошлый опыт по аналогичному делу о зубе наверняка подсказывал ответ.

«Нет, Ваша Честь», – не разочаровал Цакунов.

Единственным заявленным ходатайством был перенос заседания из-за отсутствия второго адвоката. Присутствующий в душном зале адвокат Параничев получил быстрое согласие.

Потерпевший, успев рассказать судье о недолгой службе, разводе и полуторагодовалом ребёнке, поторопился покинуть помещение.

Допрос Цакунова перенесли на 1 августа, а его вернули в следственный изолятор. В понедельник ему снова отказали в домашнем аресте, продлив стражу до января следующего года.