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20.07.2018 12:19
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Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

предоставлено Женским православно-патриотическим обществом

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».

Его установка приурочена сразу к нескольким значимым датам в российской истории: 330 лет со дня находки ботика «Святой Николай» юным Петром I, 295 лет со дня закладки крепости Кронштадт и со дня проведения первого морского парада с участием ботика.

Установку памятного знака инициировало Женское православно-патриотическое общество, а попечителями проекта выступили холдинг Setl Group, Правительство Санкт-Петербурга, губернатор города Георгий Полтавченко, Министерство культуры России, Российская Академия художеств. Знак планируют разместить на Якорной площади, юго-восточнее сада Морского собора у дома №3.

Бронзовый знак выполнен в классических прямоугольных формах и декорирован элементами военной геральдики и гербом Кронштадта. Главный фасад представляет собой монументальное панно «Триумф Российского флота» работы народного художника В.И. Нестеренко, выполненное в технике мозаики. На панно изображен первый морской парад в Кронштадте, проведенный в честь создания российского флота. Скульптором выступил народный художник РФ Салават Щербаков.

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