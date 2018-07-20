В Microsoft рассказали, что русские хакеры снова взялись за американские выборы

Те же хакеры, которые якобы атаковали сервера Демократической партии США в 2016 году, пытались взломать как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах 2018 года. Как пишет 20 июля The Bell, об этом заявил вице-президент Microsoft Том Берт на форуме по безопасности в Аспене.

По словам Берта, в Microsoft обратили внимание на попытки воспользоваться фейковыми доменами компании. Впервые такие попытки были зафиксированы как раз в 2016-м. Каких именно трех кандидатов атаковали на этот раз, Берт не уточнил. Но заявил, что эти люди могут быть «привлекательными мишенями с точки зрения шпионажа, а также в целях подрыва доверия к избирательной кампании».

Схема взлома была следующей: хакеры отправляли фишинговые письма сотрудникам предвыборных штабов кандидатов. Через эту рассылку жертвы должны были попадать на фейковый домен Microsoft, после чего взломщики получили бы доступ к серверам кандидатов. Однако эти кибератаки удалось предотвратить, заявил Берт. Он подчеркнул, что почерк хакеров был точно таким же, как в 2016 году. Группу взломщиков, которая стоит за этими действиями, в Microsoft называют Strontium. Именно в нее входили люди, которые взломали сервера Демократической партии в 2016 году, заявили в компании.

Напомним, на прошлой неделе минюст США обвинил в этих атаках 12 офицеров ГРУ.