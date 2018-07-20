18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +23
$ 63.49р
73.93р
14:57 20.07.2018
Расширенный поиск

Общество
20.07.2018 12:14
Печать

В Microsoft рассказали, что русские хакеры снова взялись за американские выборы

Те же хакеры, которые якобы атаковали сервера Демократической партии США в 2016 году, пытались взломать как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах 2018 года. Как пишет 20 июля The Bell, об этом заявил вице-президент Microsoft Том Берт на форуме по безопасности в Аспене.

По словам Берта, в Microsoft обратили внимание на попытки воспользоваться фейковыми доменами компании. Впервые такие попытки были зафиксированы как раз в 2016-м. Каких именно трех кандидатов атаковали на этот раз, Берт не уточнил. Но заявил, что эти люди могут быть «привлекательными мишенями с точки зрения шпионажа, а также в целях подрыва доверия к избирательной кампании».

Схема взлома была следующей: хакеры отправляли фишинговые письма сотрудникам предвыборных штабов кандидатов. Через эту рассылку жертвы должны были попадать на фейковый домен Microsoft, после чего взломщики получили бы доступ к серверам кандидатов. Однако эти кибератаки удалось предотвратить, заявил Берт. Он подчеркнул, что почерк хакеров был точно таким же, как в 2016 году. Группу взломщиков, которая стоит за этими действиями, в Microsoft называют Strontium. Именно в нее входили люди, которые взломали сервера Демократической партии в 2016 году, заявили в компании. 

Напомним, на прошлой неделе минюст США обвинил в этих атаках 12 офицеров ГРУ.

Справка:

Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.

Смысл киберопераций ГРУ, по версии минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.

Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов ГРУшники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.

Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»
Компания Л1
20.07.2018 12:31

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.
предоставлено Женским православно-патриотическим обществом
20.07.2018 12:19

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота»
Ленстройтрест
20.07.2018 11:10

Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила»
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск