В Microsoft рассказали, что русские хакеры снова взялись за американские выборы
Те же хакеры, которые якобы атаковали сервера Демократической партии США в 2016 году, пытались взломать как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах 2018 года. Как пишет 20 июля The Bell, об этом заявил вице-президент Microsoft Том Берт на форуме по безопасности в Аспене.
По словам Берта, в Microsoft обратили внимание на попытки воспользоваться фейковыми доменами компании. Впервые такие попытки были зафиксированы как раз в 2016-м. Каких именно трех кандидатов атаковали на этот раз, Берт не уточнил. Но заявил, что эти люди могут быть «привлекательными мишенями с точки зрения шпионажа, а также в целях подрыва доверия к избирательной кампании».
Схема взлома была следующей: хакеры отправляли фишинговые письма сотрудникам предвыборных штабов кандидатов. Через эту рассылку жертвы должны были попадать на фейковый домен Microsoft, после чего взломщики получили бы доступ к серверам кандидатов. Однако эти кибератаки удалось предотвратить, заявил Берт. Он подчеркнул, что почерк хакеров был точно таким же, как в 2016 году. Группу взломщиков, которая стоит за этими действиями, в Microsoft называют Strontium. Именно в нее входили люди, которые взломали сервера Демократической партии в 2016 году, заявили в компании.
Напомним, на прошлой неделе минюст США обвинил в этих атаках 12 офицеров ГРУ.
Справка:
Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.
Смысл киберопераций ГРУ, по версии минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.
Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов ГРУшники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.
Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.