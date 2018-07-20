“Почему бы и нет?” В Норильске повалил снег в середине июля
Пока петербуржцы жарятся под солнцем, жители Норильска наслаждаются июльским снегом. В соцсетях появились десятки фотографий и роликов, на которых видно, как белые хлопья ложатся в грязные норильские лужи 20 июля.
Подписи к постам довольно спокойные. Все-таки холод в Норильске привычнее, чем жара. По данным местных синоптиков, средняя температура июля не превышает 19 градусов, а в августе уже могут быть первые ночные заморозки.
"Почему бы и нет?" – пишет один из пользователей в своем посте в Инстаграме.
И, кстати, в июне в Норильске еще лежал снег. В первом месяце лета жители этого города в Красноярском крае выкладывали в соцсетях огромные горы старого снега.
Норильск, экологическая ситуация в котором оставляет желать лучшего, вообще славится странными осадками. В начале июля жители города наблюдали последствия "кровавого дождя".
🌤️Буквально вчера была тёплая погода, все жители города радовались солнцу и тёплой погоде, но сегодня лента новостей по соц.сетям пестрит падающим снегом, количество постов просто без границ!🌨️ Кто сегодня снял июльский снегопадище, ставьте ➕ в комментариях 🙈 Видео: @katerina.atli @8tonika8 @_s_severa @ap4u6aldo _ _ _ _ _ ❆Добавляй наш тег ↣#v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту👍 ❆Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct _ _ _ _ _ #летнийснег #снегопад #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #norilsk #НПР
В НОРИЛЬСКЕ В РАЗГАР ЛЕТА ВЫПАЛ СНЕГ Сегодня утром на северный город обрушился снегопад. Пользователи соцсетей активно делятся фото и видео, а в комментариях пишут, что для Норильска это норма и совсем не унывают! Фото и видео: @vtm007, @typical.norilsk, @mihail_pikin, @inna.zaiushka, @chikinev_aleksandr, @andreishchegol, @khairbekov_mamesh. #новости #енисейтв #всеновостинаенисее #красноярск #енисей #тв #снег #норильск #аномалия