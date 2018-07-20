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Общество
20.07.2018 12:02
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“Почему бы и нет?” В Норильске повалил снег в середине июля

Пока петербуржцы жарятся под солнцем, жители Норильска наслаждаются июльским снегом. В соцсетях появились десятки фотографий и роликов, на которых видно, как белые хлопья ложатся в грязные норильские лужи  20 июля. 

Подписи к постам довольно спокойные. Все-таки холод в Норильске привычнее, чем жара. По данным местных синоптиков, средняя температура июля не превышает 19 градусов, а в августе уже могут быть первые ночные заморозки. 

"Почему бы и нет?" – пишет один из пользователей в своем посте в Инстаграме. 

И, кстати, в июне в Норильске еще лежал снег. В первом месяце лета жители этого города в Красноярском крае выкладывали в соцсетях огромные горы старого снега.

Норильск, экологическая ситуация в котором оставляет желать лучшего, вообще славится странными осадками. В начале июля жители города наблюдали последствия "кровавого дождя".

 

Мдааааа. #снегвиюле #снег❄ #норильск

Публикация от Олька 👼👿💃🙋 (@gordienkoolga130686)

 

🌤️Буквально вчера была тёплая погода, все жители города радовались солнцу и тёплой погоде, но сегодня лента новостей по соц.сетям пестрит падающим снегом, количество постов просто без границ!🌨️ Кто сегодня снял июльский снегопадище, ставьте ➕ в комментариях 🙈 Видео: @katerina.atli @8tonika8 @_s_severa @ap4u6aldo _ _ _ _ _ ❆Добавляй наш тег ↣#v_norilske ↤ в своих публикациях или просто отмечайте нас на фото. Лучшие попадают в ленту👍 ❆Новости и анонсы мероприятий в Норильске присылайте в Direct _ _ _ _ _ #летнийснег #снегопад #норильск #кайеркан #дудинка #талнах #оганер #norilsk #НПР

Публикация от v_Norilske (@v_norilske)

 

Первый#снег#Норильск#20.07.2018

Публикация от Ксюнечка (@oxs.1234)

 

Почему бы и нет?🧐 #снег #Норильск #лето #июль #fuck

Публикация от Дмитрий Матлак (@matlak_dmitriy)

 

#лето#лето2018#норильск#жара

Публикация от Константин Малахов (@s.g.nana)

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