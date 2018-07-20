“Почему бы и нет?” В Норильске повалил снег в середине июля

Пока петербуржцы жарятся под солнцем, жители Норильска наслаждаются июльским снегом. В соцсетях появились десятки фотографий и роликов, на которых видно, как белые хлопья ложатся в грязные норильские лужи 20 июля.

Подписи к постам довольно спокойные. Все-таки холод в Норильске привычнее, чем жара. По данным местных синоптиков, средняя температура июля не превышает 19 градусов, а в августе уже могут быть первые ночные заморозки.

"Почему бы и нет?" – пишет один из пользователей в своем посте в Инстаграме.

И, кстати, в июне в Норильске еще лежал снег. В первом месяце лета жители этого города в Красноярском крае выкладывали в соцсетях огромные горы старого снега.

Норильск, экологическая ситуация в котором оставляет желать лучшего, вообще славится странными осадками. В начале июля жители города наблюдали последствия "кровавого дождя".