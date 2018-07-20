Смертность на дорогах Финляндии снизилась на 23%

За первое полугодие 2018 года на дорогах Финляндии погибли 88 человек, что на 23% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает Статистический центр Финляндии.

Всего с января по июнь в стране произошли 1912 ДТП, в которых погибли или были ранены люди. Число пострадавших сократилось на 4%, до 2428 человек. При этом глава дорожной полиции Финляндии Деннис Пастерстейн отмечает, что среди жертв аварий стало меньше велосипедистов и пешеходов.

Чаще всего трагически ДТП заканчивается для водителей автомобилей и их пассажиров. Так, из 88 погибших 61 человек ехал в машине, один — в фургоне, 11 — на мотоцикле, два — на мопеде, один — в грузовике, пешеходов было 6, а велосипедистов — два, остальных Статцентр относит к «иным участникам движения».