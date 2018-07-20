Оргкомитет ЧМ в России: Акция Pussy Riot стала «фишкой» финала

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что акционисты из Pussy Riot без уважения отнеслись к российскому мундиалю, однако выбежавшие на поле финального матча участники панк-группы стали «фишкой» мундиаля.

«Отношусь к произошедшему [акции Pussy Riot] резко негативно. Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию», – рассказал Сорокин 20 июля в комментарии Sports.ru.

По его словам, к стюардам, пропустившим акционистов, применят административные наказания, так как поступили они непрофессионально. Однако глава оргкомитета «Россия-2018» уверен, что случай уникальный, так как Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме. «Мы все выросли с уважением к форме, согласитесь», – заявил Сорокин.

При этом он уверен, что наказание за прорывы на поле необходимо ужесточить, как это, например, сделано на матчах английской премьер-лиги.

Сорокин считает, что, несмотря ни на что, акция Pussy Riot стала «драматическим поворотом» и «фишкой финала».

Напомним, что 15 июля во время матча Франция – Хорватия на поле стадиона «Лужники» в рамках акции «Милиционер вступает в игру» выбежали участники группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Три девушки и молодой человек были пойманы и уведены с поля, после чего игра продолжилась. Акцию полицейские расценили по статьям Кодекса административных правонарушений России 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). На следующий день Хамовнический суд Москвы приговорил акционистов к 15 суткам. Также им запретили на 3 года посещение спортивных мероприятий.