Происшествия
После следователей проблемным туроператором «Натали Турс» заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Москвы взялась на «Натали Турс». Катализатором стали обращения граждан, сообщают в ведомстве 20 июля.
«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с обращениями граждан прокуратура города Москвы проводит проверку в отношении туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — заявила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова в беседе с РБК.
Сообщается, что проверку взял на контроль столичный прокурор Владимир Чуриков.
До представителей прокуратуры делами «Натали Турс» заинтересовался следственный комитет. Сотрудники СК нагрянули в офис туроператора в пятницу, 13-го, и забрали с собой часть документации. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказала «Фонтанке» ранее представитель Российского союза туриндустрии.
Справка:
В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату.