18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +23
$ 63.49р
73.93р
14:58 20.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
20.07.2018 11:17
Печать

После следователей проблемным туроператором «Натали Турс» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Москвы взялась на «Натали Турс». Катализатором стали обращения граждан, сообщают в ведомстве 20 июля. 

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с обращениями граждан прокуратура города Москвы проводит проверку в отношении туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — заявила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова в беседе с РБК

Сообщается, что проверку взял на контроль столичный прокурор Владимир Чуриков.

До представителей прокуратуры делами «Натали Турс» заинтересовался следственный комитет. Сотрудники СК нагрянули в офис туроператора в пятницу, 13-го, и забрали с собой часть документации. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказала «Фонтанке» ранее представитель Российского союза туриндустрии. 

Справка:

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»
Компания Л1
20.07.2018 12:31

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.
предоставлено Женским православно-патриотическим обществом
20.07.2018 12:19

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота»
Ленстройтрест
20.07.2018 11:10

Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила»
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск