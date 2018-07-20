После следователей проблемным туроператором «Натали Турс» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Москвы взялась на «Натали Турс». Катализатором стали обращения граждан, сообщают в ведомстве 20 июля.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в связи с обращениями граждан прокуратура города Москвы проводит проверку в отношении туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — заявила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова в беседе с РБК.

Сообщается, что проверку взял на контроль столичный прокурор Владимир Чуриков.

До представителей прокуратуры делами «Натали Турс» заинтересовался следственный комитет. Сотрудники СК нагрянули в офис туроператора в пятницу, 13-го, и забрали с собой часть документации. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказала «Фонтанке» ранее представитель Российского союза туриндустрии.