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20.07.2018 11:11
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Бывший президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы. Она проведет за решеткой 32 года

Сеульский суд приговорил экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам тюрьмы и штрафу в три миллиона долларов. Ее признали виновной в хищении средств у государственной разведывательной службы и вмешательстве в партийную деятельность.

Об этом 20 июля сообщает агентство Yonhap. Причем Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок за коррупцию, злоупотребление полномочиями и разглашение гостайны. По новому делу экс-президента обвиняли в получении взяток от руководства Национальной разведывательной службы. Также следователи считают, что по ее приказу провели фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами в 2016 году. Таким образом Пак Кын Хе хотела выдвинуть своих знакомых в кандидаты в депутаты от партии власти. Суд признал это вмешательством в проведение выборов.

Напомним, скандал начался осенью 2016 года — тогда местные СМИ начали писать о том, что на Пак Кын Хе оказывает крайне сильное влияние ее подруга Чхве Сун Силь — якобы она даже вмешивалась в принятие политических решений на высшем уровне, а крупные компании были вынуждены перечислять в ее фонды крупные суммы.

В 2017 году Пак Кын Хе отправили в отставку после импичмента. В феврале 2018-го Чхве Сун Силь приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновной в вымогательстве, коррупции и злоупотреблении властью.

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