Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

Ленстройтрест

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила».

Каждый жилой комплекс, входящий в состав квартала Янила, имеет свою индивидуальность и свой характер, но «Янила Драйв» по праву может называться уникальным. Комплекс расположен в самом центре квартала, в 5-минутной шаговой доступности от детского сада и школы. Большой торговый променад вдоль Голландской улицы с кафе, ресторанами и магазинами обеспечит досуг любителям шопинга, тихий закрытый для машин двор с авторским ландшафтным дизайном порадует мам с маленькими детьми и домоседов, собственный уличный кинотеатр соберет вместе жителей теплыми летними вечерами, а французские балконы и распашные двери на застекленные лоджии добавят света и солнца в квартиры.

В жилом квартале «Янила Драйв» традиционно для проектов Ленстройтреста реализована безбарьерная среда, которую по достоинству оценят мамы с колясками, пожилые и маломобильные люди. Сквозные подъезды на уровне земли, без пандусов и ступенек, просторные лифты, широкие межквартирные коридоры – удобно должно быть каждому.

Для желающих открыть свой бизнес в «Янила Драйв» предусмотрены коммерческие помещения площадью от 25 до 150 м2, имеющие выход на Голландскую улицу.

Для комфорта автовладельцев по внешнему контуру комплекса организованы уличные бесплатные парковки с контролем доступа, а для желающих хранить свой автомобиль в тепле предусмотрен многоярусный крытый паркинг.

«Янила Драйв» состоит из четырех жилых домов, отличающихся друг от друга не только фасадами, но и этажностью, количеством квартир в самом доме и на лестничной площадке, структурой квартирографии. Покупателям предлагается широкий выбор квартир – от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир с окнами в ванных комнатах и гардеробными.

Только на старте продаж вы можете воспользоваться специальными условиями для покупки квартиры в уникальном жилом комплексе. Это не только цены, но и беспроцентная рассрочка от застройщика. Тем, кто хочет сэкономить на процентах по ипотеке или по ряду причин не может ее получить, мы предлагаем рассрочку от застройщика «20-20-20» – первый взнос 20% от стоимости квартиры, ежемесячный платеж 20 000р, остаток – перед получением ключей, в конце 2020 года. И все это по цене единовременной оплаты. Подробнее с условиями рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/