Ответственный за саммиты ШОС и БРИК в Челябинске задержан за махинации при проведении другого форума

Высокопоставленный чиновник задержан на Урале. Первого замминистра экономического развития Челябинской области подозревают в хищении казенных денег.

Как сообщает 20 июля издание Znak.com, задержание производили органы госбезопасности. Вместе с Антоном Бахаевым задержана Ольга Алейникова, руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области. Претензии ФСБ к соучастникам возникли в связи с проведением в регионе российско-казахстанского форума. Бахаев «погорел» на организации банкета для первых лиц: из казны пропали 3,8 миллиона рублей. Алейниковой предъявили контракт на транспортные услуги, заключенный с компанией «Элефант-формат». Сколько тут бюджет недосчитался, неизвестно.

Оба уголовных дела квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения.

Znak.com отмечает, что российско-казахстанский форум проходил в Челябинске в 2017 году. А в 2020-м уральский город должен принять саммиты ШОС и БРИК. За их проведение тоже отвечает Бахаев.