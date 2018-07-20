Чемпионат закончился. Африканские болельщики штурмуют границы с Европой

Ещё четыре иностранца с Fan ID попались у границы с Евросоюзом.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля в Ивангороде, при попытке пересечь госграницу с Эстонией, были задержаны два нигерийца 1981 и 1993 г. р. На следующий день там же попался 43-летний гражданин Сенегала, мечтавший о жизни в ЕС.

«Болельщики» рвутся в Европу и через Финляндию. Днём 19 июля в районе Торфяновки пограничники выловили ещё одного потенциального беженца. Гражданке Эритреи 1994 г. р. так и не удалось попасть в Суоми. Вместо этого её, как и других трёх нарушителей правил пребывания в России, поместили в спецприёмник для иностранцев в ожидании суда.

Их ждёт штраф 5— 7 тысяч рублей и выдворение из России.