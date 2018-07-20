Детские деревни-SOS зовут на семейный фестиваль

Семейный фестиваль «Сила семьи» пройдет 21 июля в пространстве «Скороход». Фестиваль проводят сотрудники программы профилактики социального сиротства «Детской деревни-SOS – Пушкин» в рамках реализации программы профилактики социального сиротства «Укрепление семьи».

На фестивале обещают квест «Сила семьи», в котором можно участвовать всей семьей, лекции и мастер-классы, посвященные тому, как приохотить детей к чтению и учению, а также специальный танцевально-двигательный мастер-класс и мастер-класс на тему «Как помочь ребенку справиться с проблемами с помощью сказок». Также на фестивале можно будет поиграть в настольные игры.

В рамках программы профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» Детские деревни – SOS, уже 10 лет оказывают помощь семьям, находящимся в сложных жизненных ситуациях и испытывающих трудности в воспитании детей.

Всех желающих ждут 21 июля с 12 до 16 часов на Московском проспекте, 107, корпус 5. Участие в фестивале бесплатное, необходима предварительная регистрация.