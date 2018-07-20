Суд ищет миллионы однокурсника Путина на земле «Мясомолмаша»

Жилой комплекс «Новомосковский», построенный ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», появился на земельном участке, который должен был обеспечить возврат похищенных 2 миллионов долларов. Деньги похищены у родственника и однокурсника российского президента Виктора Хмарина.

Такова версия Следственного комитета, которую сейчас изучает Петроградский районный суд.

Миллионы Его превосходительства

Виктор Хмарин известен как однокурсник Владимира Путина. Он не только учился вместе с российским президентом – в разных группах, но на одном курсе – он еще и занимался с ним борьбой и даже женился на дочери его тети. В отличие от подавляющего большинства «друзей Путина», не попал в список высшей российской элиты и не сделал чиновничью карьеру.

Хмарин долгое время имел статус адвоката, он совладелец нескольких небольших фирм, одна из которых – «Вита-Х» – на протяжении многих лет до 2016 года владела 0,6% Петербургской топливной компании, и почетный консул Сейшельских островов. Forbes называет его бедным родственником, намекая на дочь тети Путина, и цитирует его шутливое обращение к журналистам: «По табелю о рангах вы должны называть меня «Ваше превосходительство».

В 2004-м и 2005-м годах Виктор Хмарин вступил в коммерческие отношения с тогдашним председателем совета директоров ОАО «СПб Мясомолмаш» Виктором Соловьевым. «Бедный родственник» одолжил компании «Белый остров» (подконтрольной, как полагает следствие, главе «Мясомолмаша») около 4 миллионов долларов под проценты (деньгами и векселями), а тот обеспечил долг имуществом «Мясомолмаша» – несколькими зданиями и земельным участком, расположенными по адресу: улица Красуцкого, дом 3, с разными литерами.

Стоит добавить, что в былые времена «Мясомолмаш» был вполне весомой компанией – он производил оборудование для мясомолочной промышленности. Сегодня на сайте предприятия можно выбрать ножи, ассортимент которых не поражает разнообразием.

Когда именно Виктор Хмарин понял, что вернуть деньги не получится, доподлинно неизвестно, спросить самого бизнесмена «Фонтанка» не смогла, его мобильный телефон сейчас не обслуживается – видимо, из-за поры отпусков. Но в 2011 году он обратился в Ленинский районный суд Петербурга, который ему не помог. Выяснилось, что «Белый остров» ликвидирован, поэтому отвечать по договорам займа не может, один из договоров займа был подписан от имени умершего уголовника, а залоговое имущество вообще тут ни при чем, потому что обременение не прошло государственную регистрацию.

Эти обстоятельства говорят не в пользу Виктора Соловьева, но Ленинский суд обратил внимание еще на одно: однокурсник президента не смог представить весомые доказательства того, что он действительно одалживал «Белому острову» 4 миллиона долларов, – об этом написано в мотивировочной части решения суда.

В любом случае суд констатировал пропуск Виктором Хмариным сроков исковой давности по обоим займам – и в удовлетворении иска отказал. Адвокат обратился в Следственный комитет.

Прародитель «Новомосковского»

Сегодня в Петроградском районном суде Петербурга слушается дело в отношении Виктора Соловьева, в котором он обвиняется по двум эпизодам особо крупного мошенничества.

Первый эпизод касается миллионов сокурсника Путина, другой – использования недвижимости «Мясомолмаша», которая являлась гарантией возврата этих миллионов. Следствие полагает, что Виктор Соловьев сначала обманул Виктора Хмарина, оформив документы по одному договору займа (второй в рамках уголовного дела не рассматривается) таким образом, чтобы в дальнейшем тот не смог предъявить по ним юридических претензий. Виктору Соловьеву инкриминируют мошенническое завладение 61 миллионом рублей (эквивалент 2 миллионов долларов на момент заключения договора займа).

Защищающий главу «Мясомолмаша» адвокат Георгий Валович утверждает: его клиент не получал от Виктора Хмарина никаких денег, и в материалах дела нет ни одной улики, свидетельствующей об обратном. Что касается самих займов, адвокат отсылает к решению Ленинского суда, где черным по белому написано о недоказанности самого факта передачи Хмариным денег «Белому острову».

Но следствие пошло дальше – оно исследовало судьбу недвижимости, которая должна была обеспечить известному однокурснику возврат денег. Во всяком случае, так казалось самому Виктору Хмарину, о чем он много раз рассказывал на допросах в качестве потерпевшего. Интересная деталь: Хмарин признаёт, что какую-то часть долга он все же получил, но уже не помнит, какую именно. Иными словами, он сам не знает, сколько ему должны, – именно так написано в его протоколе допроса в качестве потерпевшего.

На десятках страниц обвинительного заключения описывается, как Виктор Соловьев организовал целую мошенническую схему, в конце которой оказалось некое ООО «Три», чьей единственной задачей была продажа недвижимости «Мясомолмаша». Благодаря, как считает следствие, нескольким десяткам сфальсифицированных под руководством Виктора Соловьева документов, ООО «Три» стало владельцем ряда производственных зданий и земельного участка по адресу улица Красуцкого, дом 3, – и благополучно продало его ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» – застройщику финского происхождения, чья репутация никогда не подвергалась сомнению. Сегодня по данному адресу располагается престижный жилой комплекс «Новомосковский», «ЮИТ» без каких-либо нареканий несколько лет назад распродал его более чем сотне семей.

Следствие полагает, что около 214 миллионов рублей, полученных ООО «Три» от данной сделки, Виктор Соловьев через кривые, с точки зрения закона, схемы забрал себе. Адвокат Георгий Валович этим возмущен: «Пусть они предъявят хоть одно доказательство получения моим клиентом денег, о которых идет речь в уголовном деле», – говорит он.

Гособвинитель сейчас именно этим и занимается – ближайшее судебное заседание назначено на 26 июля. Следственный комитет фактически пытается доказать, что почетный консул Сейшельских островов Виктор Хмарин – тот самый человек, благодаря обману которого появился жилой комплекс «Новомосковский». В противном случае недвижимость на улице Красуцкого досталась бы не «ЮИТу», а ему, и нельзя исключать, что родственник президента захотел бы продолжить там производство оборудования для мясомолочной промышленности.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

PS:

В ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» нам рассказали, что работники компании всегда тщательно проверяют чистоту истории недвижимости, которую они приобретают для своих проектов. В данном случае в компании уверены, что если мошенничество, на котором настаивает Следственный комитет, имело место, то это произошло не на этапе приобретения земельного участка «ЮИТом», и на чистоту данной сделки повлиять не может.