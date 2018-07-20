У занимающегося перевозками петербуржца украли пять миллионов из «Ленд Крузера»

Руководитель транспортной компании пострадал в Калининском районе Петербурга от автомобильных воров, укравших у него портфель, в котором находилось больше 5 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестные похитили портфель с крупной суммой денег, разбив ночью 19 июля стекло находившейся на платной парковке на проспекте Луначарского «Тойоты Ленд Крузер», которая принадлежит петербургскому бизнесмену. Пропажу 5,5 миллиона рублей, банковских карт, документов и печати 53-летний предприниматель заметил сам и обратился в полицию.

Потерпевший является генеральным директором "молодой, но быстро развивающейся компании", которая занимается продажей автоцистерн и перевозкой наливных грузов. Кроме того, он числится соучредителем фирмы, продающей косметическую и парфюмерную продукцию.

В отношении злоумышленников возбуждено дело по статье 158 УК РФ ("Кража").