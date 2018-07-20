ЦБ отозвал лицензии у Тагилбанка и ЮРБ. Оба входили в пятую сотню

Центробанк отозвал лицензии у двух банков из пятой сотни. Решение опубликовано на сайте регулятора 20 июля.

Причиной стали убыточность и отток клиентов. Как говорится в сообщении ЦБ, лицензии лишился зарегистрированный в Свердловской области Тагилбанк. Регулятор указал, что деятельность организации «на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели», указали в Банке России. Кроме того, на балансе Тагилбанка обнаружили наличие имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости.

С учетом выявленных проблем ЦБ четыре раза на протяжении последнего года применял меры надзорного воздействия в отношении Тагилбанка​. Так, финансовой организации запрещалось привлечение вкладов населения. Несмотря на это, руководство и собственники банка не приняли «действенных мер по нормализации ее деятельности», что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В банке назначена временная администрация.

В банковской системе России по размеру активов банк занимал 409-е место и является участником системы страхования вкладов. Размер уставного капитала банка составляет 208,5 млн руб. Банк работал с конца 1991 года.

Также лицензия отозвана у Южного регионального банка (ЮРБ) из Ростова-на-Дону. ​

В ЦБ отметили, что деятельность ЮРБ долгое время характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства банка. Однако кредитная организация неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. В деятельности ЮРБ обнаружены нарушения требований нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении ЮРБ меры надзорного воздействия. По данным на 1 июля, по величине активов банк занимал 487-е место в национальной банковской системе и является участником системы страхования вкладов.