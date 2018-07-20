В Кронштадте военные пенсионеры попались на пьяном салюте из Калашникова

Двое жителей Кронштадта, отслуживших в ракетных войсках полжизни, устроили пальбу из автомата. Так они заранее отметили наступающий день Военно-морского флота. На следующие утро они протрезвели, но ждут уголовного дела.

По информации «Фонтанки», вечером 19 июля наряд полиции услышал стрельбу в районе Кронштадтского шоссе. Двигаясь на звук, полицейские заехали в гаражный кооператив, где, наконец, встретились с двумя изрядно пьяными мужчинами. Они и оказались стрелками. Правда, как говорится, ничего криминального. Просто оба оказались военными пенсионерами и, стреляя в воздух из Калашникова, отмечали надвигающийся праздник ВМФ. Хотя и служили в ракетных войсках.

Все же до утра 20 июля они пробыли в полиции Кронштадта, где, по данным «Фонтанки», вскоре в отношении них возбудят уголовное дело по незаконному хранению огнестрельного оружия. Изъяли у них, кроме боевого Калашникова со спиленным номером, еще и пистолет Марголина и ружье.

Другое дело, что вряд ли их задержат. Во-первых, им лет под шестьдесят, а потом, мотивы их все же романтичны.