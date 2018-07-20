Бывший главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море, чтобы помешать России

Азовское море следует заминировать для борьбы с Россией. Об этом 20 июля заявил экс-главком Военно-морских сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

«Формирование взрывных, с противодесантными минами, и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», — сказал он в эфире «Громадське радио».

Гайдук также поддержал идею конвоирования украинских гражданских судов кораблями ВМС Украины.

Ситуация в акватории Азовского моря обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, обвинив в незаконном пересечении границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив. По обоюдному соглашению, Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России, а соответственно, обе страны имеют право на досмотр. В начале июня Верховная рада предложила разорвать договор, а в Государственной пограничной службе Украины признали превосходство российских коллег в Азовском море и пожаловались на дефицит техники и ресурсов.