Растлителя кронштадтской школьницы нашли в Вологде

Экспедитора из Вологды задержали за виртуальное общение с петербургской школьницей. Мужчина не удалял SMS из телефона, которые теперь будут изучать правоохранительные органы Кронштадта.

По данным «Фонтанки», жительница Кронштадта обратилась в полицию еще 8 мая. Она заявила, что ее дочь 2010 года рождения стала жертвой сексуального насилия со стороны неустановленного мужчины. Тогда же, в мае, было возбуждено уголовное дело по распространенной в таких случаях ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).

19 июля в Вологде был задержан 40-летний местный житель, водитель-экспедитор. Именно он, по версии следствия, в течение шести майских дней, предшествовавших заявлению в правоохранительные органы, общался в WhatsApp с девочкой. Экспедитор обнажался перед камерой, прекрасно зная, что его собеседница только недавно пошла в школу и слишком юна для столь откровенного общения.

Против задержанного говорят улики: он не стал удалять из телефона SMS-переписку с потерпевшей. Мужчина задержан на трое суток — пока.