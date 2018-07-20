18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +23
$ 63.27р
73.48р
11:31 20.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
20.07.2018 09:06
Печать

Растлителя кронштадтской школьницы нашли в Вологде

Экспедитора из Вологды задержали за виртуальное общение с петербургской школьницей. Мужчина не удалял SMS из телефона, которые теперь будут изучать правоохранительные органы Кронштадта. 

По данным «Фонтанки», жительница Кронштадта обратилась в полицию еще 8 мая. Она заявила, что ее дочь 2010 года рождения стала жертвой сексуального насилия со стороны неустановленного мужчины. Тогда же, в мае, было возбуждено уголовное дело по распространенной в таких случаях ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). 

19 июля в Вологде был задержан 40-летний местный житель, водитель-экспедитор. Именно он, по версии следствия, в течение шести майских дней, предшествовавших заявлению в правоохранительные органы, общался в  WhatsApp с девочкой. Экспедитор обнажался перед камерой, прекрасно зная, что его собеседница только недавно пошла в школу и слишком юна для столь откровенного общения. 

Против задержанного говорят улики: он не стал удалять из телефона SMS-переписку с потерпевшей. Мужчина задержан на трое суток — пока. 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Ленстройтрест
20.07.2018 11:10

Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила»
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.