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В Турции задержали дочь экс-главы УФМС Чечни. Седа Дудуркаева была женой «министра войны» ИГ

В Турции полиция задержала дочь экс главы управления Федеральной миграционной службы Чечни. Седа Дудуркаева попала в руки правоохранительных органов во время антитеррористического рейда в Стамбуле, пишет 20 июля местная газета Vatan.

Издание уточняет, что Дудуркаева была женой одного из командиров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Умара Шишани (Настоящее имя – Тархан Темурович Батирашвили — Прим.ред.). Он примкнул к боевикам в 2013 году вместе с подразделением, в которое входило около тысячи граждан России с Северного Кавказа. Впоследствии террористы назначили его на пост так называемого «министра войны». Шишани погиб в 2016 году.

Дудуркаева уехала в Сирию в 2013 году, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров освободил ее отца от должности главы УФМС. Асу Дудуркаев в течение нескольких лет безуспешно пытался вернуть дочь в Россию.

 

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