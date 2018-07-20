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Происшествия
20.07.2018 08:40
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Коварная москитная сетка: один малыш погиб, второй в больнице. Два несчастья в Петербурге случились за вечер

Двое маленьких детей выпали из окон за последние сутки в Петербурга. В обоих случаях коварную услугу оказала москитная сетка, создавшая видимость защиты. 

Как стало известно «Фонтанке», один несчастный случай произошел в восьмом часу вечера 19 июля на Софийской улице. Продавив москитную сетку, мальчик двух лет выпал из окна четвертого этажа. Малыш жив, он находится в больнице.

Второго пострадавшего медики спасти не смогли. Младенец 2016 года рождения умер во втором часу ночи 20 июля в детской больнице им. Раухфуса, где пробыл всего пару часов. Маленького пациента привезли с 7-й Советской улицы. Пока мама отвернулась, мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Семья живет на пятом этаже. Полученные травмы оказались смертельными. 

 

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