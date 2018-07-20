В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена

В Казахстане полицейские задержали 20 июля одного из подозреваемых в убийстве многократного чемпиона страны по фигурному катанию, бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи Дениса Тена. Задержанный дал признательные показания. Личности второго нападавшего установлена, ведутся их поиски.

«Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания». В отношении второго подозреваемого в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия», – пишет РБК со ссылкой на местный портал Tengrinews.

Задержанный по этому делу мужчина, как указывает Kazakhstan Today со ссылкой на прокурора Алма-Аты Берика Жуйриктаева, уже признался в совершении убийства. Его зовут Нуралы Киясов, он является уроженцем Жамбылской области Казахстана, он был рожден в ​1994 году. «В присутствии адвоката [молодым человеком] даны признательные показания», — отметил на брифинге глава надзорного ведомства.

Уголовное дело об убийстве Тена, по словам Жуйриктаева, находится на особом контроле генерального прокурора и министра внутренних дел Казахстана. Остальных подробностей о расследовании в МВД и прокуратуре республики не раскрыли.

Фигурист погиб 19 июля в Алма-Ате после нападения бандитов. Грабители ранили спортсмена ножом, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. Ранение пришлось в правое бедро. Тен в результате случившегося потерял около трех литров крови. Несмотря на усилия врачей, через два часа после происшествия он скончался.