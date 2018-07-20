Депутата петербургского муниципалитета «Княжево» будут судить по делу о пропавших миллионах

В Петербурге отдан под суд депутат муниципалитета «Княжево» Александр Бобырь. Своеобразная манера управлять домами довела его до перспективы провести два года в колонии.

Уголовное дело Бобыря поступило в Кировский райсуд 19 июля, как следует из электронной картотеки. Он обвинен в двух эпизодах злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (статья 177 УК РФ).

Дело Бобырю принесла его параллельная должность. С 2014 года он является гендиректором «ЖКС № 3 Кировского района». Через пару лет его руководства организация оказалась на грани банкротства за долги перед ТГК-1. В 2017-м приставы зафиксировали «самодеятельность» депутата. Несмотря на вступившее в силу решение арбитражного суда о необходимости расплатиться с ресурсной организацией, ЖКС, при наличии денег на счетах, тратил их на иное. За уход 5,2 млн рублей в неизвестном направлении Бобырь, как гендиректор, стал фигурантом уголовного дела.

Впервые дело 51-летнего депутата пытались рассмотреть в июле 2017 года, но Кировский суд вернул его в прокуратуру для устранения недостатков обвинительного заключения.

Санкция 177-й статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

В «Княжево» Бобырь председательствует в комиссии по благоустройству и экологии. По образованию военный врач, работал в рекламном агентстве, коммунальным хозяйством на разных должностях руководит с 2009 года. В депутаты на выборах-2014 Александра Борисовича выдвинула «Единая Россия». Ее же «золотые кренделя» привели к проверке еще одного депутата-многостаночника Дмитрия Козлова. На сентябрьских выборах 2016 года муниципалитет, входящий в 17-й избирательный округ, участвовал в «каруселях» на глазах корреспондента «Фонтанки».