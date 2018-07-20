Дрон-камикадзе протестировали в Израиле

В Израиле провели испытания нового дрона. Беспилотник после обнаружения цели и передачи информации оператору способен самоуничтожиться.

О новинке 19 июля рассказывает издание IsraelDefense. Компактный беспилотник по заданному оператором алгоритму взрывается, однако вплоть до момента подрыва команда может быть отменена. Разработка под названием Rotem принадлежит компании Israel Aerospace Industries (IAI), первый запуск был признан успешным. В сложенном виде размеры беспилотника не превышают 97 см в длину, 18 в ширину и 13 в высоту. Аппарат запрограммирован не только на функцию «камикадзе», но и на экстренный возврат к оператору, полет к конкретной точке и по обозначенному маршруту. В случае отмены команды на самоподрыв, Rotem зависнет в воздухе, ожидая следующего приказа. Аппарат создан для разведывательных, наблюдательных и штурмовых миссий. Представители компании назвали разработку «квантовым скачком». «Его функциональность представляет собой уникальную платформу для усиления наземной войны», – цитирует издание руководителя IAI Боаза Леви.