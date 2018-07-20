СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Как пишет Bloomberg, об этом Путин якобы рассказал на встрече с послами 19 июля.

Изданию об этом сообщили двое участников совещания. Они уточнили, что Путин дал время Трампу на обдумывание этого плана и не стал сообщать о нем публично. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту тему. Но отметил, что в Хельсинки 16 июля главы России и США обсуждали «некоторые новые идеи» по Донбассу, которые «будут прорабатываться».

Путин якобы подавал идею референдума как знак того, что он хочет привести кризис, который длится уже 4 года, к концу. Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что Трампу будет крайне сложно объяснить необходимость таких действий в Донбассе союзникам в Европе и уж тем более украинцам.

Отметим, на публичной части встречи с послами Владимир Путин также упоминал Донбасс. «Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», – заявил он.