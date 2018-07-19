Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью

Американский президент распорядился пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Российского лидера ждут в США осенью.

О распоряжении в Twitter 19 июля сообщила пресс-секретарь белого дома Сара Сандерс. Приглашение должен подготовить помощник по национальной безопасности Джон Болтон. «Вопрос уже прорабатывается», – написала Сандерс и отметила, что на саммите в Хельсинки Трамп согласился на диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран.

Отметим, Джон Болтон, который и должен пригласить Путина в Вашингтон, известен как "ястреб" в американской политике. Он всегда довольно жестко высказывался по отношению к России. Возможно, именно поэтому Трамп и поставил его на российское направление. Болтон приезжал в Москву накануне саммита в Хельсинки – и, видимо, его "ястребиная" позиция не помешала организации встречи.

Напомним, двусторонние переговоры прошли в финской столице 16 июля. Встреча сопровождалась массовыми протестами, а ее итоги американские СМИ назвали предательскими.