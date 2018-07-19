Дело об убийственной драке прихожан Соборной мечети рассмотрит суд

В Петроградский суд Петербурга поступило уголовное дело о гибели сторожа Соборной мечети от брата по вере. Азамат Хамракулов признан вменяемым, хотя у следствия были сомнения.

Как следует из картотеки Петроградского суда, дело Хамракулова зарегистрировано 19 июля и уже передано судье Светлане Тельновой. По версии обвинения, 20-летний прихожанин после спора жестоко избил 70-летнего сторожа, который умер в Мариинской больнице.

Инцидент произошел 9 апреля 2018 года. Хамракулова задержали у мечети, но следственные действия отложили из-за явных признаков нервного расстройства подозреваемого. Его отправили в психиатрическую больницу. Экспертиза, видимо, показала вменяемость прихожанина. Ему предъявили обвинение по статье 111 УК – за умышленное причинение тяжкого вреда с летальными последствиями. Дата слушания еще не назначена.