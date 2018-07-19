Российский МИД запустил флешмоб в поддержку Марии Бутиной, задержанной в США. Популярностью он пока не пользуется

Министерство иностранных дел России в соцсети предложило пользователям ставить на аватарку фотографию россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного агента.

Флешмоб в Instagram был запущен МИДом в десять часов вечера 19 июля. Ведомство предлагает поддержать Бутину сменой аватарки, а в хэштеге – #FreeMariaButina – потребовать ее освобождения. При этом на аватарке самого МИДа красуется двуглавый орёл. За первые полчаса акция успеха не получила, предложению министерства не последовал почти никто, по хэштегу выпадает всего одна, не считая министерской, публикация.

Напомним, Бутину арестовали в Вашингтоне 18 июля, отказав в возможности освобождения под залог. Ее обвиняют в деятельности иноагента с 2015 по 2017 годы с целью продвижения интересов России в США. По версии ФБР, ради должностей в американских структурах она предлагала секс. 19 июля МИД добился разрешения на встречу с обвиняемой российских дипломатов. Ранее она трудилась помощником зампреда Центробанка РФ Александра Торшина.