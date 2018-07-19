Российское правительство выдвинуло экс-министра транспорта Соколова в совет директоров «Аэрофлота»

Список из восьми кандидатов в совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» опубликован правительством России. Среди выдвинутых фигур – бывший министр транспорта Максим Соколов.

Документ опубликован на сайте правительства 19 июля, днём ранее его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Уточняется, что доля государства в компании – 51,17%. Список был подготовлен в Минэкономразвития, кроме Соколова в него входят гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент Обьединенной авиастроительной компании Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя «Внешэкономбанка» Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской выдвинут как независимый директор. Отметим, в документе указаны действующие должности всех кандидатов, только напротив фамилии Соколова стоит прочерк — как будто бывший министр транспорта теперь безработный. Напомним, 2 июля он вошел в состав совета директоров группы ЛСР, возглавив комитет по стратегии и инвестициям.