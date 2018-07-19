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19.07.2018 21:59
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В 86-м отделе полиции разыграли боевик с раздеванием взяткодателя и штурмом туалета с деньгами

Под домашний арест суд Приморского района отправил двух оперативников уголовного розыска. Им вменяют мошенничество, так как они не могли повлиять на уголовное дело, но все равно пообещали это сделать — и не бесплатно. Когда под контролем управления собственной безопасности к ним в кабинет зашел петербуржец, гражданина раздели, но не обратили внимания на брелок от автомобиля. «Фонтанка» узнала, какое после этого началось шоу. Сотрудник собственной безопасности даже пролил кровь.

По информации нашего издания, 19 июля Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест двух оперуполномоченных уголовного розыска 86-го отдела полиции Приморского УМВД – Кузнецова и Быкова. Следственный комитет Приморского района вменяет им обоим статью 159 УК – «Мошенничество». 

По данным «Фонтанки», событие произошло 17 июля, когда в кабинет уголовного розыска 86 отдела полиции пришел петербуржец для окончательного решения вопроса по поводу квалификации одного уголовного дела. По информации журналистов «Фонтанки», незадолго до этого на территории 86-го отдела был совершен грабеж, подозреваемый был установлен, а ситуация оказалось такова, что при определенном подходе статью можно было изменить на более тяжкую – разбой. По версии следствия, именно за бездействие по этому поводу с гражданина и попросили 150 тысяч рублей. 

Как стало известно нашему изданию, после того, как петербуржец вошел в помещение уголовного розыска, его раздели и обыскали все карманы. Очевидно, полицейским померещились типичные кадры из боевиков, где всегда показывают, как за рубашками, на телах собеседников, лейкопластырем прикреплены микрофоны ФБР. 

Не найдя ничего потайного, они порекомендовали отнести сумму в туалет, находящийся за пределами отсека с кабинетами угрозыска. Что, собственно, гость и сделал. Но именно в этот момент оперативники Управления собственной безопасности, находившиеся недалеко от здания 86-го отдела и контролировавшие ситуацию, приняли решение задерживать злоумышленников. Скорее всего, они опасались, что еще чуть-чуть — и деньги уйдут в неведомом направлении.

Для начала служебная машина УСБ зачем-то снесла шлагбаум во дворе отдела. «Фонтанка» предполагает, что энергии придало то, что если бы меченые тысячи рублей пропали, то всю сумму спросили бы именно с них. 

С таким же рвением сотрудники УСБ залетели и в 86-й отдел. Когда же они пытались забежать в помещение уголовного розыска, то крушили многое на своем пути так, что один из оперативников сильно порезал себе руку. 

В результате собственная безопасность победила, задержав двух подозреваемых и достав деньги из туалета. 

Заметим, что у задержанного, а 19 июля арестованного, Кузнецова стаж службы более 20 лет. Так что при его опыте можно было догадаться, что УСБ не клеит микрофоны к телу, а, как правило, дает заявителю брелок или ключи от иномарки, куда вмонтирована спецтехника.

Кстати, оба ньюсмейкера не изолированы, так как дали признательные показания. 


© Фонтанка.Ру
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