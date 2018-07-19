«Надеюсь, президент Путин заставит приехать в США обвиняемых русских разведчиков». Трамп отказался от предложения Путина «обменяться допросами»

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина дать право российским следователям допросить американских граждан. К российским офицерам, подозреваемым во вмешательстве в американские выборы, следователи из США тоже не приедут.

Как передает Bloomberg, об этом 19 июля заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Напомним, на саммите в Хельсинки Путин предложил Трампу организовать допрос российских граждан по делу о вмешательстве в американские выборы. В ответ российские следователи должны были получить доступ к американцам, якобы связанным с делом Уильяма Браудера из фонда Hermitage Capital.

«Предложение президента Путина было вполне искренним, но президент Трамп с ним не согласен. Надеюсь, президент Путин заставит приехать в США обвиняемых русских разведчиков, чтобы они доказали свою виновность или невиновность сами», – заявила представитель Трампа Сара Сандерс.

Напомним, среди тех, кого хотели допросить по «делу Браудера», – бывший посол США в России Майкл Макфол. Сандерс указала, что позволить его допросить было бы беспрецедентным нарушением права на защиту, которое предоставляется американским дипломатам.